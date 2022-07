Holzkünstlerin Sonja Kreutzer aus Korschenbroich : Mehr als 100 Stunden Arbeit für Holz-Skulptur „Wendepunkt“

Raderbroich Auf einem Areal von mehr als 2000 Quadratmetern in Raderbroich präsentierte Sonja Kreutzer ihre Holzkunstwerke. Besonders aufwändig ist die raffiniert gestaltete runde Skulptur gewesen.

Es kann kaum eine schönere Ausstellungsfläche geben als die, zu der die Holzkünstlerin Sonja Kreutzer eingeladen hatte: Das über 2000 Quadratmeter große Areal in Raderbroich, auf dem ihr Vater früher eine Baumschule betrieb mit den vielen Blumen und den lauschigen Plätzen ist wohl einmalig. Offenbar kommen der naturverbundenen Künstlerin in diesem Umfeld die besten Ideen.

Die Ergebnisse präsentierte sie jetzt bei Kaffee und Kuchen. Sonja Kreutzer ist ihrem Lieblingsmaterial Holz treu geblieben, aber sie hat sich als Künstlerin breiter aufgestellt. Das spiegelte die Ausstellung deutlich wider. Neu sind zum Beispiel die Kakteen aus Eibenholz, die wetterfest sind, aber möglicherweise ihre Farbe von Braun nach Grau ändern. Holzsplitter dienten als Stachel. Wer lieber etwas Nützliches als etwas rein Dekoratives suchte, dürfte Gefallen gefunden haben an den Tischen aus Eschen- und Eibenholz. Sie wurden aus acht Zentimeter dicken Baumscheiben gefertigt.

Sonja Kreutzer verwendet bevorzugt hiesige Hölzer. Das begründet sie so: „Ihre Geschichte ist eng mit uns verbunden.“ In dem großen Garten gab es jede Menge Skulpturen aus Holz zu entdecken. „Wendepunkt“ nennt die Künstlerin eine besonders raffiniert gestaltete runde Skulptur, entstanden aus einer verdrehten Baumscheibe. Wie sie dieses Kunstwerk hinbekommen hat, wollte sie nicht verraten. Sie nannte nur eine Zahl: „Daran habe ich an die 100 Stunden gearbeitet.“