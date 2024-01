Protest von Landwirten aus Korschenbroich „Wir würden gerne ohne Subventionen wirtschaften können“

Die Kreuze sind nicht zu übersehen: Sechs „Totenkreuze“ hat die Familie Rukes vom gleichnamigen Hof aus Korschenbroich auf ihren Feldern und an vielbefahrenen Straßen wie der L382 zwischen Liedberg und Pesch, der Konrad-Adenauer-Straße in Kleinenbroich oder der K35 zwischen Kleinenbroich und Liedberg aufgestellt. Damit beteiligt sie sich an den Protesten der Landwirte, die am Montag bundesweit gegen die Pläne der Bundesregierung demonstrieren.