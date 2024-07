Neue Waldkita in Korschenbroich Wie auf einer Ponyranch unter alten Platanen

Drei mächtige Platanen im Eingangsbereich des Grundstücks bleiben erhalten. Sie stellten nach Angaben der Stadt eine große Herausforderung für die Bauarbeiten dar. In Zukunft werden die großen Bäume aber nicht nur für ein besonderes Ambiente, sondern auch für Schatten sorgen. Anstelle von „Wichtelwagen“, die sonst in Waldkitas üblich sind und an Bauwagen erinnern, wurde für diesen Standort eine Blockhütte ausgewählt, die ein wenig an eine Ponyranch erinnert.