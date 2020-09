Das Dorf vor 100 Jahren : Historisches Korschenbroich-Modell im Ortskern aufgestellt

Korschenbroich Die Künstlerin Stephanie Hermes hat den alten Ortskern als Bronzeguss geschaffen. So wie er 1920 ausgesehen hat. Das Ergebnis wurde an der Sebastianusstraße der Öffentlichkeit übergeben.

Es ist vollbracht. Ein Jahr lang beschäftigte die Künstlerin Stephanie Hermes das Projekt, den alten Korschenbroicher Ortskern von 1920 als Bronzeguss herzustellen (wir berichteten). Jetzt wurde das Ergebnis an der Sebastianusstraße aufgestellt und feierlich der Öffentlichkeit übergeben.

„Das war in der Tat eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe“, sagte Hermes bei der Präsentation ihres Modells. Viele alte Pläne und Fotos auch unterschiedlichen Episoden Korschenbroicher Geschichte hatte sie abgleichen müssen, um der damaligen Realität möglichst nahe zu kommen. „Ich hoffe, dass das Ergebnis gut das darstellt, was ich gemacht habe“, sagte Hermes. „Ob es gelungen ist, müssen sie jetzt entscheiden.“

TV Korschenbroich geht mit 17 Mannschaften an den Start

Handball : TV Korschenbroich geht mit 17 Mannschaften an den Start

Historische Litfaßsäule in Korschenbroich

Historische Litfaßsäule in Korschenbroich : Ein neuer Hingucker für den Ortskern

Und wirklich: An vielen Stellen, an denen sich heute Wohn- und Geschäftsgebäude befinden, waren vor 100 Jahren noch Felder und Wiesen. Bezirksbundesmeister Horst Thoren war auch zum Einweihungstermin gekommen und gab anhand des Modells Einblicke in die Dorfgeschichte.