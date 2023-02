Versammlung der Löschgruppe Liedberg Übergabe der historischen Protokollbücher aus Liedberg

Mit 29 Aktiven – hinzu kommen drei Kameraden in der Altersabteilung – hat die Löschgruppe eine ausreichende Stärke. „Wir freuen uns natürlich trotzdem über personelle Verstärkung“, erklärte der Löschgruppenführer Michael Kluth. Die Pandemie habe die personelle Situation tagsüber indirekt sogar verbessert – das liege daran, dass mehr Feuerwehrleute im Homeoffice sind und somit schneller den Einsatzort erreichen können. Auch mit der technischen Ausstattung ist Michael Kluth zufrieden. Den spektakulärsten Einsatz löste ein gelbes Pulver in einem Brief aus, den ein Bürger erhalten hatte – unsere Redaktion berichtete. Das Pulver sollte sich als ungefährlich herausstellen.