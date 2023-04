Historische Bauwerke Fußfälle müssen dringend restauriert werden

Mindestens drei von ihnen müssten allerdings dringend restauriert werden. Dabei machen den Denkmälern nicht nur natürliche Verwitterungsprozesse zu schaffen, sondern auch fehlerhafte Ausbesserungen aus früheren Jahren und zuweilen mangelnde Achtsamkeit. In einem der sieben Fußfälle hinterließ eine längst entfernte Salamischeibe einen dicken Fettfleck. Reste von Klebstoffen zur Befestigung von Kreuzen zum Beispiel schaden den Steinen ebenso wie das Wasser, das sich zwischen hineingelegten Kieselsteinen sammelt. Bei der Restaurierung des Fußfalls an den Stufen des Wanderparkplatzes wurden in den 1980er Jahren Fugen mit Mörtel verfüllt und der Mörtel zudem teilweise großflächig verteilt. In einigen Rissen wächst Moos. „Kommt zur Feuchtigkeit Frost hinzu, platzt das ab“, sagt Frommen. Hier plane der Restaurator, auf Höhe der Nische einen Teil der vorhandenen Steine nach vorne zu schieben, um das Relief an der Vorderseite retten zu können, ergänzt Vennen.