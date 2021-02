Historische Aufnahmen aus Korschenbroich : Karneval quer durchs vorige Jahrhundert

Korschenbroich Das Stadtarchiv hat diverse Aufnahmen von Karnevalsumzügen und Jecken. Doch es fehlt an Angaben zu Personen, Jahreszahlen und anderen Details zu den Brauchtumsveranstaltungen. Mithilfe ist erwünscht.

Kontakt Informationen zu Brauchtum, Personen und Jahreszahlen, aber auch alte Aufnahmen können per Mail an das Stadtarchiv geschickt werden: stadtarchiv@Korschenbroich.de oder per Telefon: 02161 / 613212.

Die älteste Aufnahme datiert vermutlich zurück auf das Jahr 1920. Die drei jungen Männer gehören möglicherweise einem Karnevalsumzug in Gilleshütte an – also direkt an der Stadtgrenze zu Mönchengladbach. Die anderen beiden Fotos zeigen Narren vom Rosenmontag in Korschenbroich im Jahr 1930 sowie Kinder beim Karnevalsumzug in Herrenshoff von 1953.

Ob die Angaben tatsächlich alle stimmen, sei bislang nicht belegt, so die Stadtarchivarin. „Unsere Angaben sind daher alle ohne Gewähr“, sagt sie vorsorglich. Sie wäre dankbar, wenn sich Personen melden würden, die Genaueres zur Karnevalstradition in Korschenbroich wissen. Das Stadtarchiv habe Interesse an diversen Hinweisen: Wer ist auf den Fotos abgebildet? Stimmen die Jahresangaben des Archivs? Wo gab es Karnevalsumzüge in Korschenbroich? Wie groß waren diese? „Uns interessiert grundsätzlich alles, was uns weiterhilft, mehr darüber zu erfahren, wie in früheren Zeiten in Korschenbroich Karneval gefeiert wurde“, sagt Messmann.