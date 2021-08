Dialog vor Ort mit Bürgern in Glehn : „Himmlisches Café“ erhält mehr Platz für Außengastronomie

Dialog vor Ort mit Bürgern in Glehn

Glehn Parkplatzsituation, Spielplatzsanierung sowie eine etwas größere Fläche für die Außengastronomie vom „Himmlischen Café“ – das waren auch Themen bei den Dialogen vor Ort in Glehn.

Der Pächter vom „Himmlischen Café“, Jürgen Kohlmann, der in diesem Sommer bereits die Rundbank um den großen Baum auf dem Kirchenvorplatz restauriert hatte, erhielt seitens der Kirche die Erlaubnis, ein wenig mehr Gelände vom Kirchenvorplatz für seine Außengastonomie zu nutzen. Das erfuhren Bürger, die an der Ortsbegehung in Glehn teilgenommen hatten.