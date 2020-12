Lieferung aus Korschenbroich : Hilfsgüter und Bolten-Alt für Kamerun

Korschenbroich Medizinische Geräte und Verbrauchmaterial, aber auch Schreibtische und Laptops sollen der neuen Augenklinik in Ambam zugutekommen. Die meisten Spenden stammen von der Bundeswehr.

Auf dem Gelände von Fachwerk-Antik wurde in der vergangenen Woche fleißig verladen. Günter Thoren war mit dem Gabelstapler im Dauereinsatz. Was Thoren verlud, wurde zunächst nach Hamburg gebracht und ist von dort aus noch bis Januar auf hoher See unterwegs. Dann sollen die Hilfsgüter per Containerschiff die Küste Kameruns erreichen.