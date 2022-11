Angebot der GdG Korschenbroich : Hilfe für trauernde Hinterbliebene

Christoph Sochart ist ehrenamtlicher Sterbe- und Trauerbegleiter. Er engagiert sich in der Netzwerkkirche Pesch, die in Kooperation mit Mönchengladbach Gesprächsgruppen für trauernde Angehörige anbietet. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Pesch Der ehrenamtliche Sterbebegleiter Christoph Sochart kennt unterschiedlichste Reaktionen auf den Tod und Verlust eines geliebten Menschen. So trauern Männer ganz anders als Frauen. Aber nicht zu sprechen sei das Schlimmste, meint er.

Sochart engagiert sich in der Netzwerkkirche Pesch, die in Kooperation mit Mönchengladbach Trauerangebote zur Unterstützung auf dem persönlichen Trauerweg anbietet. Dazu zählt auch das Thema Weiterleben mit der Trauer. „Eine verwitwete Frau sagte hier einmal: ‚Ich bin jetzt total traurig, aber ich liebe das Leben und will weiterleben.‘ Wir sprechen auch darüber, wie das funktionieren kann“, sagt Sochart.

Termin Zum Thema „Sehnsucht“ veranstaltet am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr die „Netzwerkkirche in der GdG“ den gottesdienstlichen Abend „90 Minuten“ in St. Marien Pesch.

Er kennt die unterschiedlichsten Reaktionen auf Tod und Trauer. „Männer trauern anders“, erklärt er. In der Partnerschaft kümmerten sich meistens Frauen um soziale Netzwerke. Stirbt der Ehemann, behielten die meisten Frauen ihre Netzwerke, während Männer nach dem Tod der Partnerin in der Regel keine vergleichbare Gemeinschaft hätten.

In die Trauer-Cafés kämen folglich auch selten Männer. Sie bräuchten eher Aktionen wie eine Wanderung, um darüber zum Reden zu finden. In der Sterbebegleitung bezieht Sochart die Angehörigen mit ihren Fragen nach Möglichkeit mit ein. In den meisten Familien gebe es in der Situation keinen Austausch, doch „nicht-Sprechen ist das Schlimmste“. Ziel der Trauerbegleitung sei, den Menschen Trost und Hoffnung auf ein Leben mit der Trauer mitzugeben. „Früher hieß es, man müsse den Verstorbenen loslassen. Das sagen wir heute nicht mehr. Man kann zum Verstorbenen eine andere Beziehung aufbauen, und dazu können persönliche Gedenktage, wie der Hochzeitstag, gehören. Dann sollte man sich mit Menschen und Dingen umgeben, die einem guttun“, erklärt Sochart.