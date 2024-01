Diamantene Hochzeit in Korschenbroich Bei der Fahrkartenkontrolle gab es die ersten Blickkontakte

Hildegard Möske wurde in Korschenbroich geboren, Erhard Möske stammt ursprünglich aus Pommern, wurde jedoch 1946 mit der Familie vertrieben und kam so nach Liedberg. Als Beamter bei der Bundesbahndirektion Köln war Erhard Möske am Bahnhof in Kleinenbroich unter anderem für den Verkauf und die Kontrolle der Fahrscheine zuständig. Dabei fiel ihm regelmäßig Hildegard auf, die täglich mit dem Zug zu ihrer Arbeitsstätte als Schneiderin in einem Modehaus in Mönchengladbach fuhr.