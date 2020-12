Restaurants in Korschenbroich : Hier gibt es Weihnachtsessen zum Mitnehmen

Carmen und Frajo Stappen vom Restaurant Stappen bieten eine Weihnachtsmenü-Box an. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Service Korschenbroich Einige Restaurants in Korschenbroich an den Feiertagen einen Abhol- und Lieferservice an. Die Fristen für Bestellungen sind unterschiedlich.

Wegen der Corona-Pandemie müssen die Restaurants in diesem Jahr an Weihnachten geschlossen bleiben. Wer an den Feiertagen mit der Familie essen möchte, muss dennoch nicht unbedingt selber kochen. Einige Restaurants in Korschenbroich haben einen Bestell- und Abholservice mit eigenen Weihnachtskarten eingerichtet. Hier eine Auswahl, was wo bestellt werden kann..

Gasthaus Stappen Vom Gasthaus Stappen gibt es für Weihnachten eine Vier-Gang-Box mit Hirsch- oder Kalbsrücken als Hauptgang. Vorher werden Lachs, Königskrabbe und ein Kürbis-Currysüppchen serviert. Zum Nachtisch gibt es Valrhona-Schokolade. Auf Wunsch wird auch ein vegetarisches Menü zusammengestellt. Die Menüs kosten 59 Euro, gegen Aufpreis kann auch Kaviar bestellt werden. Für 18 Euro gibt es die „Kids-Corner-Box“ mit Kalbfleischfrikadelle, Grießnockensuppe und Schokoladenmousse.

Die Boxen können am Mittwoch, 23. Dezember von 12 bis 20 Uhr sowie am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils von 10 bis 16 Uhr abgeholt oder geliefert werden. Bestellungen sind bis 20. Dezember an mail@gasthaus-stappen.de möglich. Weitere Informationen unter gasthaus-stappen.de.

Gaststätte Vennen „Im alten Brauhaus“ (Am Markt 5) in Liedberg gilt vom 24. bis 27. Dezember eine Weihnachtskarte. Auf der Hauptspeisen-Liste steht dann beispielsweise die „Rinderroulade Art des Hauses“ (19,50 Euro), die Lammkeule mit Blattspinat und Karoffelgratin (22,90 Euro) oder mit dem Spinatknödel (15,80 Euro) eine vegetarische Alternative. Auch ein weihnachtliches Dessert und zwei Kindergerichte werden angeboten.

Abgeholt oder geliefert (Mindestbestellwert: 25 Euro) werden können die Speisen an Heilig Abend von 14 bis 17 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtstag von 11.30 bis 17.30 Uhr und am 27. Dezember von 11.30 bis 19.30 Uhr. Bestellungen sollten bis spätestens 11 Uhr des jeweiligen Wunschtags unter Tel. 02166 81518 eingehen. Die Karte ist zu finden unter www.im-alten-brauhaus.de.

Restaurant Bienefeld Im „Restaurant Bienefeld“ (Im Kamp 5) in Kleinenbroich kann eines von drei zur Auswahl stehenden Weihnachtsmenüs bis zum 18. Dezember vorbestellt werden. Die Speisen können dann am 23. Dezember vakuumiert zum Selbst-Erwärmen an den Feiertagen abgeholt werden. Zur Vorspeise wird jeweils eine Kürbis-Ingwersuppe, zum Nachtisch ein Überraschungsdessert serviert. Als Hauptgang stehen Gänsebrust, Gänsekeule und Hirschedelgulasch zur Auswahl. Die Menüs kosten 30 bis 32 Euro, die Gerichte sind auch einzeln bestellbar. Bestellungen sind über ein Online-Formular unter pages.resmio.com/bienefeld/de möglich.

Am Zollhaus Sieben unterschiedliche Gerichte bietet die Weihnachtskarte des Restaurants „Am Zollhaus“ (Gladbacher Straße 26). Darunter der klassische Gänsebraten mit glasierten Maronen und Bratapfel (24,50 Euro) und Sauerbraten „Rheinische Art“ (16,50 Euro). Vorbestellungen nimmt das Restaurant noch bis zum 20. Dezember unter Tel. 02161 9990505 entgegen. Die Speisen können am 1. und 2. Weihnachtstag sowie am 27. Dezember jeweils von 12 bis 14 und 17 bis 20 Uhr abgeholt werden. Die gesamte Weihnachtskarte finden Sie unter amzollhaus.de.

Liedberger Landgasthaus Auf der Weihnachtskarte des Liedberger Landgasthauses (Landstraße 19) finden sich insgesamt neun Hauptspeisen. Darunter Hirschfilet, Rinderfilet (jeweils 32 Euro) und Pfefferlachsfilet (26 Euro). Die Karte bietet auch Vorspeisen, Nachtisch und vegetarische Alternativen wie Ofenkartoffel (12 Euro) und Wintertrüffel (28 Euro). Alle Speisen werden warm, manche auch vakuumiert zum eigenen Erhitzen, angeboten. Die vakuumierten Speisen müssen mindestens einen Tag vorher, spätestens bis zum 23. Dezember bestellt werden.

Bestellungen sind per Mail unter info@llgh.de oder telefonisch unter 02166 87294 möglich. Die Abhol- und Lieferzeiten sind am 23. Dezember von 12 bis 15 und 17 bis 20 Uhr, am 1. Weihnachtstag von 11.30 bis 15 Uhr sowie am 2. Weihnachtstag von 11.30 bis 15 und von 17 bis 20 Uhr. Die Liefergebühr beträgt vier Euro. Die komplette Weihnachtskarte gibt es unter www.llgh.de.