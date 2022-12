Herzwochen in Korschenbroich Herzspezialisten informieren über das Vorhofflimmern

Wie wichtig diese Reihe der Deutschen Herzstiftung sei, bei der über verschiedene Herzkrankheiten informiert wird, hatte Bürgermeister Marc Venten, Schirmherr der in Korschenbroich zum 15. Mal stattfindenden Herzwochen, gleich zu Beginn betont. Anschließend erklärten die Herzexperten Prof. Michael Haude, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin am Lukaskrankenhaus Neuss, die beiden Oberärzte vom „Lukas“, Peter Diegel und Martin Saal, sowie der Kardiologe Frank Bernhöft, Inhaber einer Gemeinschaftspraxis in Neuss, allgemein verständlich die Herzerkrankung Vorhofflimmern, deren Ursachen sowie die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung, von der rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Das Herz ist aus dem Takt geraten, schlägt unregelmäßig und oft zu schnell. Unbehandelt drohen Herzschwäche oder schlimmstenfalls ein Schlaganfall.