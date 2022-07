Lauf-Event in Korschenbroich : Herztransplantierter nimmt am City-Lauf teil

Ausnahmesportler Elmar Sprink wird am City-Lauf in Korschenbroich teilnehmen. Aus Spaß – denn Ende August startet er beim „Ironman“ in Kanada. Foto: privat

Korschenbroich Elmar Sprink ist Hochleistungssportler in mehreren Disziplinen. Dabei ist ihm vor zehn Jahren ein neues Herz eingesetzt worden. Am 11. September läuft er in Korschenbroich mit.

Er gilt als fittester Herztransplantierter der Welt: Hochleistungssportler Elmar Sprink. Der 51-Jährige, dem vor zehn Jahren ein neues Herz transplantiert wurde, ist Multisportler – mit großen Erfolgen als Läufer, Mountainbiker, Skifahrer, Bergsteiger und Triathlet. Dabei sah das vor einigen Jahren noch ganz anders aus: Im Juli 2010 erlitt der gebürtige Salzkottener zu Hause auf dem Sofa einen Herzstillstand, 2012 wurde ihm ein Herz transplantiert. Seitdem wirbt der Sportler und Referent für ein gesundes Leben und für die Organtransplantation. Dem City-Lauf in Korschenbroich fühlt er sich verbunden. Am 11. September geht er mit an den Start.

Bei der Sportlerehrung 2017 stand Elmar Sprink als Ehrengast auf der Bühne des City-Laufs. Bewegend stellte er sein Buch „Herzrasen 2.0“ vor. Im Jahr darauf nahm er selbst am City-Lauf teil: „Ich habe den Ort und die Runden – immer wieder am Kirchturm vorbei – genau vor Augen. Ich bin beim Elitelauf gestartet und war sehr überrascht, wie viel in Korschenbroich los war. Eine tolle Atmosphäre. Und krass fand ich auch, woher die Läuferinnen und Läufer alle kamen und welche Leistungen sie an den Tag gelegt haben“, sagt Sprink und ergänzt: „Das ist schon sehr spannend für einen vergleichsweise kleinen Ort. Der Lauf ist in der Szene echt bekannt.“

Am 11. September will Sprink die fünf Kilometer lange Distanz nur zum Spaß mitlaufen. Denn der Ausnahmesportler startet am 28. August beim „Ironman“ in Kanada. „Den bin ich damals schon mal mit meinem alten Herzen gelaufen und möchte die Herausforderung nun ein zweites Mal annehmen, nachdem dieser Wettkampf mehrfach verschoben worden ist.“

Auch als Redner ist Sprink gefragt. „Ich berichte gerne über mein Leben vor der Erkrankung, meine Leidenszeit und die Zeit nach der Herztransplantation“, so Sprink. Motivation, Willensstärke, Ziele setzen und erreichen, Umgang mit Rückschlägen – das sind seine Themen. Warum man – wie er – beim City-Lauf 2022 dabei sein sollte? „Laufen ist eine schöne und besonders gesunde Fortbewegungsart mit wenig Aufwand. Ein paar Laufschuhe kann man immer und überall dabeihaben. Auf das Tempo kommt es gar nicht an. Aber wenn man joggen kann, dann läuft man auch problemlos mal ein paar Stockwerke hoch und fühlt sich einfach fit.“