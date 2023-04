Herrenshoffer Bruderschaft startet ins Schützenjahr Erst Krönungsball, dann Tanz in den Mai in Herrenshoff

Am 30. April wird dann im Festzelt an der Schaffenberstraße auch wieder in den Mai getanzt. Veranstalter ist der Heimat- und Förderverein Herrenshoff, Herzbroich und Raderbroich. Einlass zu beiden Veranstaltungen ist jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt zum Krönungsball beträgt acht Euro, es spielt die Band „FarbTon“. Beim Tanz in den Mai gibt es ebenfalls eine Neuigkeit: Denn erstmals sorgt die Band „Grouvehouse“ für die musikalische Unterhaltung. Der Eintritt kostet zwölf Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse (Vorverkaufsstellen sind: Buchhandlung Barbers, Friseurteam Maaßen, Bäckerei Keinath und die Gaststätten Zum Alten Brauhaus und Am Zollhaus).