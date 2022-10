Stadtorchester Korschenbroich : Herbstkonzerte sind Feier und Abschied zugleich

Korschenbroich Auf „normale“ Herbstkonzerte hatten sich das Stadtorchester Korschenbroich und ihr Dirigent Stefan Vörding gefreut. Die Konzerte gibt es, zudem feiert das Orchester einen runden Geburtstag. Zugleich muss es aber auch Abschied nehmen.

Mit den Konzerten am Samstag, 22. Oktober, um 17.30 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober, um 15.30 Uhr feiert das Orchester zudem sein 30-jähriges Bestehen. „Diese Konzerte mit Stücken von Klassik bis Pop sind dabei quasi eine Art Geschenk an das Publikum, aber auch an uns, denn die Proben haben wieder wirklich viel Spaß gemacht“, sagt Michael Hirnstein, Vorsitzender des Stadtorchesters. „Auch wenn der Abschied von Stefan schon ein kleiner Wermutstropfen dabei ist.“