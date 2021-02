Helmut Ludwig Tiex ist neu im Korschenbroicher Stadtrat : Christian Lindner war sein Kommilitone an der Uni Bonn

Korschenbroich Der Gymnasiallehrer Helmut Tiex (FDP) will sich vor allem für moderne Bildung und Digitalisierung an den Korschenbroicher Schulen einsetzen.

Der Schatzmeister des FDP-Stadtverbandes möchte erreichen, dass Eltern, Vereine und Betriebe einbezogen werden, damit Bildung in der Gesellschaft wieder an Bedeutung gewinne. Auf Kreisebene hat der am Neusser Quirinus-Gymnasium unterrichtende Lehrer bereits Erfahrungen im Schulausschuss gesammelt.

2011 trat er der FDP bei, er erinnert sich gerne an den Beginn der politischen Arbeit im Team unter dem Vorsitz von Hanne Wolf-Kluthausen. „Ich habe mich gleich gut aufgehoben gefühlt. Hier sind Menschen, mit denen man gut reden und Positionen gemeinsam finden kann.“ Bereits als Student habe er sich am stärksten von liberalen Positionen angesprochen gefühlt, damals aber noch auf eine Mitwirkung in den studentischen Gremien verzichtet, erzählt er. So traf er denn auch nicht auf den früheren Kommilitonen Christian Lindner, der wie Tiex an der Universität Bonn studierte und dort politisch aktiv war. Rückblickend bedauert Tiex die verpasste Begegnung.