Inklusion in Korschenbroich : Helfer für die Kitas Zauberwald und Niersinsel

Korschenbroich Die Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss kann mithilfe von Fördergeldern ab dem 1. September in zwei Korschenbroicher Kitas Assistenzkräfte auf Minijob-Basis einstellen.

Die Schule ist gerade absolviert, der Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung noch nicht in Sicht – die Zeit bis dahin können Jugendliche in den inklusiven Kindertagesstätten „Zauberwald“ und „Niersinsel“ der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss sinnvoll verbringen. Denn mit Fördergeldern für Alltagshelfer in Kitas kann der Verein ab 1. September bis zum Jahresende Assistenzkräfte auf Minijob-Basis einstellen, die in den Einrichtungen helfen. Und das bedeutet: Unterstützung bei Bring- und Abholzeiten, Begleitung bei Ausflügen, Hilfe auf dem Außengelände oder bei Hygienemaßnahmen. So könnten sich die Erzieher stärker auf die pädagogische Arbeit konzentrieren, hieß es weiter in einer Mitteilung der Lebenshilfe. Und: Auch Erwachsene, die Zeit und Interesse an der Arbeit im Kita-Umfeld haben, könnten sich bewerben, auch wenn sie über keine pädagogische Qualifikation verfügen.