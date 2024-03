Aktionstag „Saubere Stadt“ Helfer in allen Ortsteilen von Korschenbroich gesucht

Zum Aktionstag „Saubere Stadt“ in Korschenbroich am 9. März werden noch freiwillige Helfer gesucht. Mit Müllsäcken, Arbeitshandschuhen und Greifzangen als Werkzeug sammeln sie wieder wilden Müll an Straßen und Feldern ein.

Foto: dpa/Jens Kalaene