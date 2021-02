Touren in Korschenbroich : „Radfahren ist Urlaub vor der Haustür“

Korschenbroich Heinz-Josef Dackweiler gründete vor 27 Jahren den Korschenbroicher ADFC. Das Tourenprogramm, das im April erscheint, macht Lust auf mehr.

„Beim Radfahren bekommt man neuen Schwung und Mumm. Ich habe es bisher immer als Urlaub vor der Haustür empfunden. Und gerade jetzt sucht man doch die Schönheiten auch in Kleinigkeiten“, sagt die Kleinenbroicherin. Sie teilt ihre Leidenschaft mit Ehemann Heinz-Josef. Der gründete vor 27 Jahren die Korschenbroicher Fraktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und seine Frau ist von Anfang an mit dabei.

Die Fahrradfreunde hoffen, bald wieder in Gemeinschaft mit anderen das Tourenprogramm fortführen zu können. Wenn Inzidenzzahlen und Rahmenbedingungen es zulassen, soll es im Mai starten. Für den 18. des Monats ist ein Besuch der Jüchener Hofkirche inklusive einer Führung durch den Pfarrer vorgesehen. Es wäre der dritte Anlauf, nachdem das Vorhaben coronabedingt zweimal abgesagt werden musste. Bei einer der Mittwochstouren steht ein Besuch des „Corona-Sebastianus“ in der St. Anna Kapelle an. Die Fahrradfreunde hoffen auch, im kommenden Sommer erneut in Kooperation mit der Stadt den Niederrheinischen Radwandertag durchführen zu können.