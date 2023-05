Kultpartys an Unges Pengste Aufgeregt beim Heimspiel an Pfingsten

Auftritte auf großer Bühne vor Menschenmengen kennt er seit Jahren. Und doch sei er aufgeregt an Pfingsten, gibt Heinrich Verheyden zu. „Hier kennt mich jeder und da will ich auch abliefern“, sagt der gebürtige Korschenbroicher und Frontmann der „Remember Band“. Die Band tritt zum Auftakt des Schützen- und Heimatfestes Unges Pengste am Samstag und erneut am Pfingstsonntag auf. Die sechs Musiker gelten als Garant für beste Partystimmung im Festzelt.