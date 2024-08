Mitmachausstellung in Korschenbroich Persönliche Stücke erwünscht, die von Heimat erzählen

Korschenbroich · Zuhause am Niederrhein – was bedeutet das? Was verbinden Menschen ganz individuell mit ihrer Heimat? Dazu plant der Heimatverein Korschenbroich eine ungewöhnliche Ausstellung, an der sich Interessierte beteiligen können mit Objekten, Bildern oder Geschichten.

12.08.2024 , 04:50 Uhr

Tobias Hoeps plant als Leiter des Kulturbahnhofs Korschenbroich eine Ausstellung zum Mitmachen rund um den Heimatbegriff. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach