Auf dem neuen Friedhof in Kleinenbroich : Marodes Holzkreuz mit Metallgittern abgesperrt

Auf dem neuen Friedhof in Kleinenbroich

Kleinenbroich Das große Holzkreuz auf dem neuen Friedhof in Kleinenbroich ist so marode, dass die Stadt es mit Metallgittern als Schutz absperren musste. Obwohl ein Gutachten eine Sanierung für nicht möglich hält, suchen die St.-Sebastianus-Bruderschaft und der Heimatverein Kleinenbroich noch nach Lösungen.

Das Holzkreuz, das auf dem neuen Friedhof in Kleinenbroich steht, ist so marode, dass die Verwaltung es inzwischen mit einem Metallgitter sichern musste. Wie der Heimatverein Kleinenbroich mitteilt, hatte die Stadt bei Kontrollen festgestellt, dass das Holzkreuz – vor allem im oberen Bereich – schwer beschädigt ist. Unter dem Querbalken sind beidseitig faustgroße Löcher aufgebrochen. Offenbar hat das Holz arg unter den Witterungseinflüssen gelitten und ist teilweise verfault.

Bei einer sogenannten 3D-Standsicherheitsmessung mit anschließendem Gutachten sei nach Angaben der Stadt festgestellt worden, dass eine Sanierung nicht möglich sei, da sich die Faulstellen direkt am Übergang des Kreuzbalkens befinden. Bei der St.-Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich bestehe jedoch großes Interesse am alten Holzkreuz, so die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion.