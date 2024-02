Löschgruppe Liedberg Heimatverein will Kinderfeuerwehr unterstützen

Was auffiel: Dyckers war die einzige anwesende Feuerwehrfrau. Der Löschgruppe gehört mit Lena Eußem aber eine weitere Frau an. Michel Benkel, Vorsitzender des Liedberger Heimatvereins, erklärte: „Wir wollen in diesem Jahr die Kinderfeuerwehr unterstützen.“ Ein neues Fahrzeug ist für den Standort Liedberg nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. „Etwas Kleines“ für die Kinderfeuerwehr wäre aber nicht schlecht, wurde als Wunsch geäußert.