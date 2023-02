Mitgliederversammlung in Liedberg Heimatverein Liedberg spendet an „Insel Tobi“

Zudem hat der Verein bereits das Büchereisystem in Liedberg finanziell unterstützt. „Auch haben wir die Grundschule Liedberg mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro für das tolle Zirkusprojekt der Kinder und weitere Aufgaben bedacht“, sagte Frommen. Michael Benkel sprach rückblickend von einem „Restart“ im vergangenen Jahr. 2023 solle mindestens genauso erfreulich werden. Am 11. März wird sich der Heimatverein wieder an der Aktion „Saubere Stadt“ beteiligen, Claus von Kannen wird am 16. April wieder eine Vogelstimmenwanderung anbieten und für den 11. Juni ist das traditionelle Seifenrennen geplant.