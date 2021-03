Veranstaltung in Liedberg : Heimatverein plant Seifenkistenrennen

Korschenbroich Sollte es Corona zulassen, will der Heimatverein am 20. Juni das Rennen veranstalten. Das ist jedoch nicht das einzige Projekt der Liedberger im Jahr 2021.

Der Heimatverein Liedberg ist Corona-bedingt stark eingeschränkt in seinen Aktivitäten – so musste die in der Regel an Aschermittwoch stattfindende Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Aber die Stimmung könnte schlechter sein, und auch die finanzielle Lage ist besser als befürchtet. Geschäftsführer Ralf Frommen zeigt sich verhalten optimistisch: „Das Seifenkistenrennen, unsere erste große Veranstaltung in diesem Jahr, haben wir schon noch auf dem Schirm.“ Sie soll am 20. Juni stattfinden.