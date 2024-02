Heimatverein Liedberg in Korschenbroich Heimatverein Liedberg freut sich über volle Kasse

Am 2. März werden der Heimatverein Liedberg gemeinsam mit dem Hegering Korschenbroich in Absprache mit der Stadt nahe der Hochzeitswiese in Drölsholz eine stattliche Hecke als Lebensraum unter anderem für Vögel pflanzen. Außerdem wird ein Spielgerät für den Liedberger Kinderspielplatz angeschafft. Ursprünglich hatte der Verein ein Spielgerät im Auge gehabt, das an seinem Standort in Rheydt nicht mehr gebraucht wird. Die finanzielle Lage des Heimatvereins macht aber die Anschaffung eines neues Spielgeräts problemlos möglich.