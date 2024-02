Barbara Romann gibt ihren Vorsitz ab Korschenbroich ohne Heimatverein „ist peinlich“

Eigentlich könnte Barbara Romann ganz entspannt sein: Die Rechtsanwältin geht bald in den Ruhestand, baut gerade gemeinsam mit ihrem Mann Karl-Heinz ein neues, altersgerechtes Haus am Rand der Lüneburger Heide, und Mitte des Jahres zieht das Paar zurück in die norddeutsche Heimat. Doch die Vorsitzende des Heimatvereins Korschenbroich ist alles andere als gelassen. Die 66-Jährige macht sich große Sorgen darum, dass sich niemand finden könnte, der ihre Nachfolge antritt.