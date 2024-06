Geschichtsprojekt in Korschenbroich Heimatverein Kleinenbroich stattet weitere Straße mit Zusatzschild aus

Der Heimatverein Kleinenbroich 1979 e.V. hat mit Unterstützung verschiedener Personen und Institutionen das inzwischen 22. Zusatzschild an einer Straße im Ort angebracht. Mechthild Walsdorf stiftete das Schild anlässlich des 200. Todestages des letzten männlichen Erbbesitzers von Haus Randerath. In der vergangenen Woche wurde es an der gleichnamigen Straße unter dem Namensschriftzug montiert. Den Text für das Zusatzschild habe die Stifterin selbst vorgeschlagen, nachdem sie sich ausführlich mit den Adelsfamilien befasst hat, die im Laufe der Jahrhunderte im Besitz dieses ehemaligen Rittergutes waren, teilte der Heimatverein jetzt mit.