Auf den Spuren alter Theken : Nach Kneipenrundgang folgt „Elf-Meter-Cup“ in Kleinenbroich

Das traditionsreiche Restaurant „Zur Traube“ in Kleinenbroich in den letzten Tagen vor dem Abriss im September 2016. Archivfoto: Hans-Peter Reichartz Foto: Hans-Peter Reichartz/Reichartz

Kleinenbroich Gleich zwei Veranstaltungen gibt es in Kleinenbroich an Christi Himmelfahrt: Alle Dorfbewohner sind eingeladen zum Kneipenrundgang. Danach geht es mit einem besonderen Wettbewerb bei der Teutonia für Fußballfreunde weiter.

Kleinenbroich An Christi Himmelfahrt lädt der Heimatverein Kleinenbroich „unter fachkundiger Betreuung“ zu einem Gaststätten- und Kneipenrundgang durchs Dorf ein. Zwar gab es einst 27 Zapfhähne im Ort, doch immerhin acht sind noch geblieben, schreibt der Heimatverein in seiner Einladung. Diese richtet sich ausdrücklich an alle Dorfbewohner – egal welchen Alters. Alternativ kann die Strecke auch mit dem Fahrrad absolviert werden, so der Heimatverein. Die ungefähren Zeiten an den einzelnen Stationen werden den Radfahrern mitgeteilt.

Der Rundgang beginnt am Donnerstag, 26. Mai, um 10 Uhr an der Trattoria „Da Noi“ (Tennisclub DJK), Rhedung 35b und endet im Clubheim der Teutonia. Die Teilnahme ist kostenlos, um vorherige Anmeldung wird unter Angabe der Teilnehmerzahl per Mail oder per WhatsApp unter +49-170-4534434 gebeten. Der Kneipenrundgang wird etwa zwei Stunden lang dauern.

Wer dann noch Lust hat auf weitere Aktionen, kann beim Zielpunkt, dem Clubheim der Teutonia gleich bleiben, wo ab 12 Uhr der erste „Kleinenbroicher-11-Meter-Cup“ ausgetragen wird. Für diesen Wettbewerb hat sich die Teutonia etwas besonderes einfallen lassen. Mannschaften mit fünf bis sieben Spielern spielen nicht wie üblich zwei mal 15 Minuten lang gegeneinander, sondern steigen direkt ins Elfmeterschießen ein.