Korschenbroich : Mundartabend in Kleinenbroich – Impressionen einer Ortsfremden

Korschenbroich Nach drei Jahren Pause hat der Heimatverein zu einem vergnüglichen Abend auf Platt eingeladen. Unsere Autorin – aus Viersen – war dabei.

Am Freitagabend waren gut 60 Gäste im Alten Bahnhof Kleinenbroich zusammengekommen, um sich mit großem Vergnügen und in einer heiteren Atmosphäre der mundartlich vorgetragenen Gedichte, Anekdoten, Sketche und Geschichten zu widmen. Da freute sich die Ortsfremde, deren eigene Platt-Kenntnisse genau an der Grenze ihrer Heimatstadt enden und sie sich woanders folglich schnell wie im Ausland fühlt, wenn eine der Akteurinnen, Maria Nilgen, lachend versicherte: „Ich bin zweisprachig!“ In Hochdeutsch unterhalten – das funktioniert auch an einem Mundartabend.