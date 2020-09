Verleihung mit NRW-Heimatministerin : Korschenbroicher Heimatpreis geht nach Liedberg

Korschenbroich Insgesamt wurden 5000 Euro auf drei Preisträger aufgeteilt. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach kam zur Verleihung. Prämiert wurden ein Heimatverein, ein Chor und ein Angelsportverein.

Ina Scharrenbach ist Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Am frühen Freitagabend kam sie in der Funktion als NRW-Heimatministerin in die Gaststätte Vennen. Und sie kam nicht mit leeren Händen. Der Heimatpreis, der vergeben wurde, ist mit 5000 Euro dotiert, die auf die drei Preisträger aufgeteilt werden: Der Heimatverein Liedberg kann sich über 3.000 Euro freuen. Auf Platz zwei folgte der Korschenbroicher Jungen- und Mädchenchor, der 1500 Euro bekam und über den dritten Platz und das damit verbundene Preisgeld freuten sich die Mitglieder des Angelsportvereins Trietbachfreunde. Der Heimatpreis, der im vergangenen Jahr erstmals vergeben wurde, soll unter anderem ehrenamtliches Engagement belohnen.