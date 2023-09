Auszeichnung in Korschenbroich Das sind die Preisträger des Heimatpreises

„Die Liste der Bewerberinnen und Bewerber war lang und beeindruckend. So vielfältig sind die Sportangebote, die unsere Kinder und Jugendlichen in der Stadt nutzen können“, sagte Hans-Willi Türks, der als Erster stellvertretender Bürgermeister die Ehrungen im Ratssaal vornahm. „Und wie wichtig der Sport für die körperliche und geistige Entwicklung ist, kann man nicht oft genug betonen.“ Eine Herausforderung für alle Vereine sei es, langfristig Nachwuchs zu generieren. „Wir brauchen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Gerade im Sportbereich scheint dies gut zu glücken,“ sagte Türks weiter. Wie der Trainings- oder Turnierbetrieb vor Ort aussieht, wurde in kurzen Videos vorgestellt. So sahen die Gäste im Ratssaal Eindrücke von Leichtathletik-Wettkämpfen in Kleinenbroich, vom DLRG-Schwimmkursangebot in Korschenbroich und vom Fußball-Spielbetrieb beim SV Glehn.