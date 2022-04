Korschenbroich nimmt Vorschläge an : Flüchtlingshilfe Thema beim Heimatpreis 2022

Korschenbroich „Neue Heimat – Flüchtlingshilfe und Integration in Korschenbroich“ – unter diesem Motto steht der Heimatpreis, der 2022 verliehen wird. Vorschläge für mögliche Preisträger können bis 31. Mai eingereicht werden.

Seit 2019 verleiht die Stadt einmal im Jahr den Heimatpreis, der mit 5000 Euro dotiert ist und für maximal drei Gruppen vergeben werden kann. Diese müssen sich in herausragender Weise um die Pflege der Heimat, der Geschichte, des Brauchtums, der Kultur, des Nachbarschaftswesens oder weiterer Bereiche engagiert haben. Der Einsatz muss dem Gemeinwohl dienen und darf nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet sein, so die Stadt. Finanziert wird der Preis vom NRW-Heimatministerium. Es können jährliche Schwerpunktthemen benannt werden. „Das Thema Flüchtlingshilfe und Integration ist vielen Menschen in unserer Stadt seit Jahrzehnten ein Herzensanliegen und nicht allein auf die aktuelle Situation gemünzt, in der wir zahlreiche Hilfs- und Unterbringungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine erhalten“, erklärt Bürgermeister Marc Venten. „Es gibt bei uns Mitbürgerinnen und Mitbürger, die etwa ehrenamtlich Behördengänge begleiten, bei Übersetzungen helfen, gemeinsame Spiel- oder Kochabende organisieren, als Alltagshelfer einfach für die Geflüchteten da sind“, so Venten weiter. „Dieses Engagement möchten wir 2022 besonders hervorheben und mit der thematischen Ausrichtung des Heimatpreises diese wertvolle Arbeit honorieren und zugleich ein Zeichen setzen.“