Brauchtum in Steinforth-Rubbelrath Schützen im Doppeldorf bereiten sich auf Heimatfest vor

Das Programm steht jedenfalls schon fest. Das Schützenfest beginnt traditionell mit dem Maiensetzen am Freitag, 31. Mai, um 18 Uhr. Am Samstag, 1. Juni, findet dann um 18.15 Uhr der Festgottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Bevor die Festgesellschaft zum Tanz ins Festzelt an der Schloss-Dyck-Straße zieht, finden die Paraden in Steinforth und Rubbelrath statt.