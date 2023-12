Haushalt 2024 für Korschenbroich Haushalt mit Minus von 6,7 Millionen Euro beschlossen

Jochen Andretzky (Grüne) Seine Fraktion habe sich entschieden, dem Haushalt zuzustimmen. Das sei auch als Schulterschluss der Grünen mit den demokratischen Kräften im Stadtrat zu sehen. Zuvor hatte der Fraktionsvorsitzende ausführlichst die weltpolitische Lage skizziert wie den „von Russland losgetretenen Krieg in der Ukraine“, den Angriff der Hamas auf Israel und die Stellvertreter-Konflikte in Afrika, die Russland ausgelöst habe. Hinzu komme der Klimawandel mit dem heißesten Sommer in 2023. All dies führe zu Krisen, die Fluchtbewegungen in der Welt auslösten. Rechte und Rechtspopulisten feierten ihre Erfolge, so Andretzky. Angesichts der Fliehkräfte in der Gesellschaft „sehen wir uns in der Verantwortung, unseren Teil dazu beizutragen, soweit wie möglich Spaltungen und Konflikte zu überwinden“. Gleichwohl erneuerte er seine Kritik am geplanten Außengelände des Hallenbades. „Wir halten das Projekt nach wie vor für zu teuer. Dass nun auch die IHK dieses Thema öffentlich aufgreift, überrascht daher nicht.“