Nach Einbruch in Kleinenbroich Hausbesitzer verfolgt Einbrecher und fordert Diebesgut zurück

Am Donnerstag, 27. Oktober, wurde ein Bewohner eines Hauses an der Maternusstraße gegen 0.45 Uhr durch Geräusche geweckt, die von einem unbekannten Tatverdächtigen verursacht wurden. Dieser habe dem Bewohner plötzlich gegenübergestanden und war gerade dabei, Wertgegenstände aus dem Haus zu entwenden. Zudem habe der Unbekannte über Kopfhörer mit einer anderen Person kommuniziert. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht, der Hausbesitzer konnte ihn allerdings einholen und forderte das Diebesgut zurück. Dem kam die unbekannte Person nach. Als der Bewohner wieder in sein Haus ging, fiel ihm auf, dass noch mehr Wertgegenstände fehlten.