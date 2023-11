Versuchter Einbruch in Kleinenbroich Hausbesitzer trifft Tatverdächtigen in Garage an

Smart-Home-Einbruchschutz macht es möglich: Über eine Nachricht auf seinem Handy erhielt ein 39-jähriger Hausbesitzer am Sonntag, 19. November, um 7.58 Uhr, einen Hinweis, dass sich ein unbekannter Tatverdächtiger Zugang zu seinem Grundstück an der Professor-Schipperges-Straße in Kleinenbroich verschafft habe. Nach Angaben der Polizei sei der Hausbesitzer daraufhin in den Garten gegangen und habe den Tatverdächtigen in seiner Garage auf dem Grundstück vorgefunden. Nach ersten Erkenntnissen führte der Unbekannte ein Küchenmesser mit sich, das er dem 39-Jährigen widerstandslos aushändigte. Der Tatverdächtige habe angegeben, auf der Suche nach Feuer zu sein und aus Mönchengladbach zu kommen. Der Hausbesitzer habe ihn daraufhin aus dem Garten begleitet. Auf einem E-Bike habe sich der Tatverdächtige anschließend entfernt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, so die Polizei. Der Tatverdächtige sei etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und habe hellblonde Haare. Er trug eine grüne Hose sowie einen grauen Pullover und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Sein Erscheinungsbild wird als ungepflegt beschrieben. Das E-Bike sei schwarz, eine schwarz-rote Fahrradtasche angebracht gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.