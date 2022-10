Kanalbauarbeiten in Korschenbroich : Hauptstraße in Glehn wird jetzt voll gesperrt

Glehn Die angekündigten Baumaßnahmen starten an diesem Montag, 10. Oktober 2022. Was gemacht wird und welche Folgen das für die Bürger hat.

Die lange geplanten Kanalbau-Maßnahmen im Bereich der Hauptstraße/ Kirchstraße sowie die Kirchenumfeldgestaltung in Glehn beginnen. Ab dem heutigen Montag, 10. Oktober, ist die Durchfahrt der Hauptstraße für Fahrzeuge in Richtung Neuss ab Höhe der Metzgerei Erkes bis zur Fußgängerinsel gesperrt. Busse werden über die Kirchstraße umgeleitet. Die Haltestellen werden verlegt. Die Ersatzhaltestelle für den Bus nach Neuss gibt es in Höhe der Sparkasse und für die Gegenrichtung gegenüber am Schützenpark. Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende Oktober dauern.