Korschenbroichs stellvertretender Bürgermeister : Finanzminister bei Geburtstag von Hans-Willi Türks

Pesch Der stellvertretende Bürgermeister von Korschenbroich ist 70 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag bekam er besonderen Besuch in Pesch.

Seinen 70. Geburtstag feierte der stellvertretende Bürgermeister von Korschenbroich, Hans-Willi Türks, auf seinem heimischen Hof in Pesch. Unter den Gästen war auch Landesfinanzminister Lutz Lienenkämper . Er war gekommen, um dem stellvertretenden Bürgermeister für den langjährigen Einsatz in der Kommunalpolitik zu danken.

Türks ist 1951 in Korschenbroich geboren. Der staatlich geprüfte Landwirt ist seit 1990 CDU-Mitglied und seit 1994 Mitglied des Stadtrates. Seit seiner zweiten Wahlperiode hatte er das Amt des Ersten stellvertretenden Bürgermeisters und in der vergangenen Wahlperiode das des Zweiten Stellvertreters inne. Nun ist er wieder Erster Stellvertreter. In „seinem“ Ortsteil Pesch ist Türks seit 1975 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits seit 1966 gehört er der St. Donatus-Bruderschaft an. Hans-Willi Türks ist seit 1976 verheiratet und Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.