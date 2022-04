Diese Erinnerungsflasche – eingegossen in einen Acrylblock – erinnert daran, dass die Hannen Brauerei in ihren Hochzeiten eine Million Hektoliter Ausstoß hatte. Die Flasche steht in der Braustube im Hannen-Museum von Horst Thoren, der das markante Hannenhaus in Korschenbroich 2002 erwarb.