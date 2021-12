TV Korschenbroich : Handballer spenden an Kinder-Direkthilfe Korschenbroich

Korschenbroich Eine Initiative vor Ort wollten die Handballer vom TV Korschenbroich unterstützen und spendeten an die Kinder-Direkthilfe Korschenbroich. Dessen Vorsitzender hat auch einen besonderen Bezug zum Handball.

Der TV Korschenbroich ist derzeit nicht nur Tabellenführer der Regionalliga Nordrhein, die Handballer zeigen zudem Herz. Weil wegen der Corona-Lockdowns regelmäßige Teamevents nicht stattfinden konnten, hatten die Sportler einen Überschuss in ihrer Mannschaftskasse. Nun haben sie einen dreistelligen Betrag an die Kinder-Direkthilfe Korschenbroich gespendet. „Uns war wichtig, eine Initiative vor Ort zu unterstützen“, sagt Henrik Schiffmann. „Mit der Kinder-Direkthilfe wurde uns eine Organisation empfohlen, die sich schon seit vielen Jahren sehr für benachteiligte Kinder einsetzt.“

Deren Vorsitzender, Karl-Heinz Göris, ist dem TV Korschenbroich seit vielen Jahren verbunden. Ob als Spieler in den 1980ern, als Verantwortlicher in der Anfangszeit des leistungsorientierten Handballs in Korschenbroich oder als Mitglied und Förderer. „Karl-Heinz, den alle Welt nur ‚Kaki’ nennt, hat nahezu alle Hochs und Tiefs in den vergangenen vier Jahrzehnten erlebt“, so der Verein.