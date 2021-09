Erster Platz fürs Heimatshoppen in Korschenbroich : IHK kürt Händler und Stadt für Hashtag-Aktion

Erster Platz fürs Heimatshoppen in Korschenbroich

Korschenbroich Händler und Stadtverwaltung wurden von der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein ausgezeichnet. Für ihre Hashtag-Aktion wurden sie Erstplatzierte in der Kategorie „Ladenfläche und Schaufenster“.

Ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro nahmen Ulrike Freyer von Feder & Tinte, Ute Lingen von der Buch- und Spielkiste, Polona Stropnik vom Kreativ-Shop und Patrick Gorzelanczyk von der Stadt entgegen. Die Auszeichnung wurde ihnen von der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein verliehen. Diese hatte einen Wettbewerb unter dem Motto „Willkommen Heimatshopper“ gestartet und Stadt sowie Händlerschaft in der Kategorie „Ladenfläche und Schaufenster“ ausgezeichnet. Dem Bewerberteam sei es gelungen, alle Korschenbroicher Ortsteile und verschiedene Branchen untereinander zu vereinen und eine gemeinsame Aktion zu starten, heißt es in der Begründung. Seit Juli werben die Unternehmen mit den Hashtags #41352 und #meinherzschlägtfürkorschenbroich.