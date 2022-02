Neue Plakatkampagne in Korschenbroich : Händler machen auf ihre prekäre Situation aufmerksam

„Wenn wir fehlen, fehlt Ihnen was“ – so lautet die neue Plakatkampagne in der Stadt. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Wenn wir fehlen, fehlt Ihnen was“ – so lautet die neue Plakatkampagne in der Stadt. Händler, Dienstleister und Gastronomen machen gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung auf ihre prekäre Situation während der Pandemie hin.

„Wenn wir fehlen, fehlt Ihnen was“ – so lautet die neue Plakatkampagne in der Stadt. Damit wollen Korschenbroicher Händler, Gastronomen und Dienstleister, die gemeinsam unter dem Hashtag „#41352“ werben, auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Die Plakate auf der historischen Litfaßsäule und in den Ladenlokalen sollen Kunden dafür sensibilisieren.

Durch die lang anhaltende und kräftezehrende Corona-Zeit sehen sich viele Händler, Gastronomen und Dienstleister zunehmend in ihrer Existenz bedroht, sagt Patrick Gorzelanczyk, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung. „Seit der Hashtag-Kampagne treffen wir uns in Videokonferenzen etwa einmal im Monat“, so Gorzelanczyk. Viele Einzelhändler berichteten, dass die Lockdowns während der Pandemie schon schlimm für sie gewesen seien. „Doch viel schlimmer ist es, wenn zwar wieder geöffnet werden darf, jedoch kaum Kunden kommen, wurde uns berichtet“, so der Wirtschaftsförderer. Trotz der Hygienekonzepte, die ein sicheres Einkaufs- und Genusserlebnis bieten würden, scheuen offenbar viele Kunden die üblichen Einkaufswege, verzichten auf Fitness- und Wellnessangebote oder den Abend in heimischen Lokalen. „Deshalb haben wir gemeinsam überlegt, wie wir dieser Entwicklung entgegenwirken können.“

Herausgekommen sind nun sechs verschiedene Plakatmotive in Korschenbroich und den Ortsteilen. Gemeinsamer Tenor: „Wir sind gerne für Sie da. Mit Sicherheit und Abstand.“ Ob Friseur, Boutique, Kneipe, Fitness-Studio, Restaurant oder der Fachhandel für Bekleidung und Spielzeug – sie stehen exemplarisch für die einzelnen Branchen und sollen zum Nachdenken anregen, wie wichtig es ist, die lokalen Gewerbetreibenden in diesen schwierigen Zeiten weiterhin zu unterstützen.