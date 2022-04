Spendenaktion von Korschenbroicher Gymnasiasten : Mehr als 110 Rucksäcke für ukrainische Schüler gespendet

Korschenbroich Auch die zweite Spendenaktion der Schülervertretung am Korschenbroicher Gymnasium war ein großer Erfolg. Mehr als 110 Rucksäcke konnten an das Sozialamt der Stadt übergeben werden. Der Schulleiter war überwältigt.

So erlebt man einen Schulleiter auch nicht oft: Stolz, überwältigt und geradezu gerührt berichtet Andreas Müller, Leiter des Gymnasiums, von der nunmehr zweiten Spendenaktion der Schülervertretung (SV). „Es ist großartig, was Schüler und Eltern geleistet haben“, so Müller.