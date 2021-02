Glückwunschbrief von der Schulministerin : Das Gymnasium Korschenbroich ist jetzt „Europaschule“

Korschenbroich Die Auszeichnung zur Europaschule ist gefragt, fast 240 Schulen in NRW dürfen diesen Titel schon tragen. Sie gehen diverse Selbstverpflichtungen ein und haben Zugriff auf besondere EU-Bildungs- und Forschungsprogramme. Das Gymnasium Korschenbroich ist nun eine von ihnen.

Das Gymnasium Korschenbroich – kurz Gyko genannt – hat das Qualifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen und trägt nun den Titel „Euopaschule“. Mit einem gemeinsamen Glückwunschbrief haben jetzt die Ministerin für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer , der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, Stephan Holthoff-Pförtner und der Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, Jochen Pöttgen, dazu gratuliert.

„Dass es Ihnen trotz aller Herausforderungen, vor die uns das Jahr 2020 gestellt hat, gelungen ist, die erforderlichen Kriterien zu erfüllen und Ihrer Schule ein europäisches Profil zu verleihen, verdient hohe Wertschätzung und Anerkennung. Wir danken Ihrer Schulgemeinde, dass sie sich fortan gemeinsam der Europabildung als Schwerpunkt widmet“, heißt es in dem Brief von Gebauer, Holthoff-Pförtner und Pöttgen.

Das GyKo ist nunmehr eine von 237 Europaschulen in NRW, die von der Landesregierung und der Europäischen Kommission unterstützt und gefördert werden. Diese Schulen gehen diverse Selbstverpflichtungen ein und haben Zugriff auf besondere EU-Bildungs- und Forschungsprogramme. Sie können am Austauschprogramm „Erasmus+“ teilnehmen und besondere Unterrichtsmaterialien nutzen, die von der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn zur Verfügung gestellt werden.