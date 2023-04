Gymnasium Korschenbroich Emotionale Benefizgala für Erdbebenopfer

Recep Eroglu hat ebenfalls Freunde in den betroffenen Regionen. „Ein Freund hat in der Nacht vom 6. Februar 18 Familienangehörige verloren. Am Telefon sagte er mir, dass er einfach nur froh ist, das die Toten geborgen werden konnten. Das muss man sich mal überlegen, viele Menschen werden nie wieder gefunden“, sagt er. Einblicke, die Gänsehaut verursachten und für die eine oder andere Träne bei den Zuhörern sorgten. „Wenn man sich das Leid wirklich einmal so hautnah anhört, ist es plötzlich nicht mehr so weit weg, wie man immer denkt. Es betrifft auch die Menschen unter uns und das ist wirklich nur schwer zu ertragen“, sagt Besucherin Melanie Schmitt, die im Internet auf die Gala aufmerksam wurde.