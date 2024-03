Gymnasiasten aus Korschenbroich übersetzten Urkunde So wurde die „tote“ Sprache Latein sehr lebendig

Im Unterricht konnten die Schüler dennoch einige Passagen selbst übersetzen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentierten sie in gedruckter und gerahmter Form Bürgermeister Marc Venten. „Wenn sich der Unterricht mit lokaler Geschichte verknüpfen lässt, ist das für alle Seiten eine spannende Bereicherung“, sagte er. Die Rahmen mit den Texten sowie eine Reproduktion des Originals sollen an einem würdigen Platz in der Schule aufgehängt werden, kündigte Schulleiter Andreas Müller an.