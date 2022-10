SOS-Kinderdorf ist begeistert : Gymnasiasten spenden 37.000 Euro für ukrainische Kinder

Spendenübergabe von Schülern und den Lehrerinnen Alexandra Grams (2.v.r) und Kathrin Scharnik (r.) an Cora Müller (3.v.r.) vom SOS Kinderdorf. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich 37.000 Euro spendeten Schüler des Korschenbroicher Gymnasiums an SOS-Kinderdorf, um damit ukrainische Kinder zu unterstützen. Wie die Gymnasiasten es geschafft haben, diese Summe zu erlaufen.

Die Spendenlauf des Gymnasiums Korschenbroich vom 4. Mai hatte rund 47.000 Euro eingebracht. Davon wurden 10.000 Euro in einen Krankenwagen investiert, der in die Ukraine geliefert wurde. Von den restlichen 37.000 Euro sollen Kinder aus der Ukraine profitieren. Die offizielle Übergabe an ein SOS-Kinderdorf fand nun in der Aula des Korschenbroicher Gymnasiums statt.

Cora Müller vom SOS-Kinderdorf bedankte sich für das Engagement der Schüler sowie der Lehrerinnen Natalie Naylor, Alexandra Grams und Katrin Scharnik. „Wir hatten niemals mit einem so hohen Spendenbetrag gerechnet“, sagte Grams. „Es ist der höchste Spendenbetrag, von dem ich jemals gehört habe“, erklärte die Vertreterin der SOS-Kinderdörfer.

Für Alexandra Grams hatte der Spendenlauf noch einen weiteren positiven Effekt: „Wir haben bewiesen, dass wir gemeinsam etwas tun können – das schweißt uns als Schulgemeinschaft noch enger zusammen.“ Staunende Worte fand die Vertreterin der SOS-Kinderdörfer: „Der volle Wahnsinn, was seid ihr für Sportskanonen.“ Einige Schüler hatten 18 Kilometer zurückgelegt. Bei der Übergabe erfuhren die Kids, dass das einzige SOS-Kinderdorf in der Ukraine evakuiert worden sei. Viele dieser Kinder leben mittlerweile in Deutschland.

„Wir betreuen in Garath zurzeit sechs Kinder aus der Ukraine“, sagte Cora Müller. Viele von ihnen seien mit gerade mal einer Plastiktüte voll Habseligkeiten in Deutschland aus dem Bus gestiegen. Alle träumen davon, so schnell wie möglich wieder in ihrer Heimat zu sein. Sie halten engen Kontakt zu ihrer Schule in dem Land, dem Putin seinen Angriffskrieg aufgezwungen hat.

Die Schüler erklärten, dass sie eine Rückmeldung erwarten, wofür ihre Geldspende verwendet wird. Cora Müller hatte dafür Verständnis: „Ich kann verstehen, dass ihr wissen wollt, wofür ihr euch abgerackert habt.“ Und sie sagte zu, darüber zu informieren.