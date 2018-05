Korschenbroich: Gruppe der St.-Matthias-Bruderschaft pilgert nach Trier

Korschenbroich Gruppe der St.-Matthias-Bruderschaft zu Fuß auf dem Weg zum Apostelgrab.

Auch diese Erstpilger waren beeindruckt von den vielfältigen Möglichkeiten, sich dem Jahresthema zu nähern und seine Aktualität zu erfahren. In der Hoffnung, dass der Rückweg ebenso gut verläuft, sind die Matthiaspilger guten Mutes, ihre Heimat am Samstag wieder zu erreichen. Insgesamt werden die Pilger dann neun Tage unterwegs gewesen sein. Übernachtet hat man in privaten Quartieren. Pro Tag werden rund 45 Kilometer absolviert.